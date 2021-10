Recco: esteso il servizio di raccolta differenziata "porta a porta" - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Il nuovo sistema di raccolta differenziata “porta a porta” viene esteso ad altre zone della città: via Ageno, via Don Angelo Polleri, salita della Giudea, salita Aigò, via Verzemma, via Ponte di Legno, via dell’Alloro. Con questa fase, prosegue l’attuazione e il progetto messo a punto dall’Amministrazione comunale di Recco in collaborazione con Amiu.

Il nuovo sistema di esposizione serale dei rifiuti (dalle ore 18 alle ore 21) e la conseguente raccolta ha coinvolto il 75% delle frazioni. Nei prossimi mesi il “porta a porta” interesserà via Cornice Golfo Paradiso, Polanesi, parte della frazione Corticella, via Ponti Romani, via Vexima.

“Le zone in cui il passaggio al nuovo servizio è già stata introdotto – commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin – hanno considerevolmente incrementato la quantità e la qualità della raccolta dei rifiuti, migliorando sensibilmente le percentuali di differenziata e, cosa ancora più importante, quella di effettivo riciclo dei rifiuti raccolti. Nelle aree collinari si è trattato di una trasformazione molto importante per la salute, l’ambiente e per promuovere nuovi stili di vita”.

A margine di questo nuovo percorso di raccolta, l’ufficio Ambiente invita gli utenti a rispettare i calendari di esposizione per agevolare le operazioni e fa sapere di essere a disposizione per incontri con i cittadini e per fornire informazioni circa la corretta pratica della differenziazione dei rifiuti.