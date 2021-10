Recco : Croce Verde sempre al servizio dei cittadini - LevanteNews

Dalla Croce Verde di Recco

Tra le tante attività che i nostri volontari svolgono al servizio dei cittadini, dai prossimi giorni si aggiungerà anche quella di consentire, per comodità e in funzione anti Covid, la vaccinazione antinfluenzale presso la sala medica della Croce Verde.

Sentiti i pareri favorevoli dell’Asl e dell’Amministrazione Comunale si è raggiunto l’intesa con alcuni medici di famiglia per programmare gli appuntamenti in modo da evitare assembramenti dei propri mutuati all’interno del Sodalizio al fine di non ostacolare le normali attività quotidiane di emergenza e trasporto malati.

Per evitare attese, sarà quindi compito del proprio medico curante programmare gli appuntamenti precisi ai loro mutuati che potranno accedere solo se muniti di mascherina e Green Pass.