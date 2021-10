RASSEGNA STAMPA. Asl 4: covid, ieri solo nove i nuovi contagiati - LevanteNews

Oggi, lunedì 25 ottobre, auguri a Crispino. Mercati settimanali: Recco; Riva Trigoso. Proverbi: “Ottobre, il vino è nelle doghe”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta covid: “Altri nove casi nell’Asl 4 e quattro i ricoverati a Sestri Levante”; “Lockdown selettivo per non vaccinati, l’idea divide i sindaci” (Commento. Si parla tanto di covid, vaccini, tamponi, green pass; purtroppo sui fatti concreti, troppo spesso prevalgono ipotesi, idee, proposte che confondono i cittadini).

Chiavari: Cantero chiuso, servono spazi per la cultura (Commento. Solo Sestri Levante è candidata a capitale della cultura 2024. Basta consultare il sito del ministro della cultura per capire che il Tigullio con quella candidatura non c’entra nulla). Chiavari: Repubbliche partigiane del 1944, convegno Anpi all’Economica”. Chiavari: una brutta caduta blocca il cammino delle donne contro la violenza di genere.

Rapallo: Dono Lions ad una non vedente, il labrador Panzer. Rapallo: tanti runner al primo trail cittadino. Rapallo: nuove chiusure di strade per lavori e asfaltature.

Camogli: ladri di valigie su un intercity (l’episodio 3 giorni fa). Recco: capitale del surf ospiterà sfide a livello nazionale.

Santo Stefano d’Aveto scommette sull’inverno, impianti aperti nel fine settimana; La Coppa Liguria di sci a marzo.