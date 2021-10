Rapallo, due corsi per l'inserimento lavorativo di emarginati - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Domenico Cianci

Due corsi per favorire l’inserimento lavorativo di cittadini a rischio emarginazione sociale: grazie al mio interessamento e alla disponibilità della Regione, nella persona dell’assessore Ilaria Cavo, è stato finanziato il progetto C.A.RI.C.A – Competenze e Abilità per la Riqualificazione e Cura dell’Ambiente. Soggetto capofila è la cooperativa sociale Lanza del Vasto che si avvale di Signum, ente di formazione, e dei Comuni di Rapallo e Casarza Ligure che segnalano le persone svantaggiate da accompagnare all’inserimento lavorativo. Si tratta di un’iniziativa che si svolgerà a Rapallo, nei locali di villa Queirolo: i beneficiari, ventiquattro, fruiranno di formazione finalizzata all’inserimento in attività di servizi alle imprese, pulizia, magazzinaggio e cura del verde, sulla base di necessità espresse da aziende del territorio.

Al termine sono previste esperienze lavorative retribuite. Un progetto di valore che vuole restituire dignità e aprire nuove prospettive di vita. Il mio impegno, su questi temi, non mancherà mai.