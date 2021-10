Lavagna: servizi sanitari di pubblica utilità, accordo tra il comune e la Asl4 - LevanteNews

E’ stato firmato questa mattina tra il Comune di Lavagna rappresentato dal sindaco Gian Alberto Mangiante e la Asl 4 Chiavarese con il direttore generale Paolo Petralia, un protocollo di intesa per l’agevolazione della mobilità dei servizi sanitari di pubblica utilità, primo di una lunga serie di interventi di collaborazione tra le amministrazioni dei due enti, nell’ottica di migliorare l’offerta complessiva dei servizi al cittadino.

Poiché ASL 4 “Chiavarese” svolge a favore della cittadinanza un rilevante servizio pubblico di cura ed assistenza anche domiciliare in continua evoluzione, che ha avuto ancora maggiore rilevanza nel corrente periodo interessato dall’eccezionale emergenza pandemica Covid-19, sono state assunte azioni inerenti la sosta finalizzate ad agevolare quanto più possibile i servizi sanitari domiciliari di pubblica utilità espletati sul territorio da Asl4 Chiavarese.

Il protocollo di intesa, oltre a riservare l’uso esclusivo di 5 parcheggi all’interno dell’area comunale di sosta a pagamento di via Don Bobbio, autorizza le auto di servizio dell’Asl 4 Chiavarese a sostare nelle zone disco ore 2 senza la necessità di sottostare al limite orario ed a sostare gratuitamente negli stalli di sosta a pagamento sull’intero territorio comunale durante lo svolgimento dei propri servizi.

Infine c’è l’intermodalità attivata nel parcheggio di facile e comoda fruizione per gli utenti che accedono all’Ospedale di Lavagna ed al relativo Pronto Soccorso, gestito tramite l’affidamento in house dalla società AMT S.p.a., in cui l’utenza può usufruire del ticket della sosta ivi pagato per viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici.