Entella, Volpe: "Ripartiamo dalla prestazione per tornare alla vittoria" - LevanteNews

“Abbiamo provato a portare a casa i tre punti per invertire il trend di questo campionato iniziato non al meglio ma non ci siamo riusciti. Dispiace perchè abbiamo fatto una buona gara. Purtroppo stiamo continuando ad avere infortuni ma il calcio è questo e dobbiamo ripartire più forti di prima”: lo ha dichiarato l’allenatore della Virtus Entella Gennaro Volpe al termine della gara pareggiata 1-1 contro la Carrarese.

Da registrare durante la gara l’infortunio a Matias Silvestre: “Da inizio campionato la rosa è ridotta all’osso, spero in qualche recupero. Però ho un bel gruppo e ho fiducia in loro”.