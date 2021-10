Chiavari: compressore piomba su camion, due feriti, uno è grave - LevanteNews

Da un autoarticolato in uscita dall’A-12 a Chiavari, è caduto un compressore che è piombato addosso alla cabina di guida di un camion che stava entrando in A-12 direzione Genova. Sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco di Chiavari per disincastrare uno dei due uomini che si trovavano sul camion investito; compito non facile con l’uomo dolorante che accusava un trauma toracico e dolori alle gambe.

Il paziente è poi stato inviato in codice rosso al pronto soccorso del San Martino; ferite lievi per il compagno di viaggio trasferito all’ospedale di Lavagna. La polstrada dovrà accertare le cause che hanno provocato la caduta del compressore e relazionare la Procura circa le responsabilità. Si tratta di un infortunio sul lavoro. La carreggiata è stata chiusa dalle 17.20 alle 18.50.

Lunghe code si sono registrate in entrambe le direzioni durante le operazioni di soccorso: sia per chi proviene da Livorno che da Genova Autostrade per l’Italia consiglia il casello di Lavagna.