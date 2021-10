Camogli: cimitero, gli orari di apertura da venerdì 29 ottobre - LevanteNews

Da Comunicazione Comune di Camogli

Il Cimitero di Camogli Centro riaprirà venerdì 29 ottobre e, in occasione della commemorazione dei Defunti del 2 novembre, osserverà il seguente orario:

da venerdì 29 ottobre a martedì 2 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 16.45.

Per quanto riguarda i defunti posizionati nei loculi di nuova costruzione, sono già presenti le lapidi, mentre la personalizzazione con nomi, portafiori e portalumi sarà concordata con i parenti.

Per le salme ricollocate nei loculi non di nuova costruzione si sta provvedendo al riposizionamento delle lapidi preesistenti, attività che procederà con i marmisti e gli operai incaricati fino ad ultimazione dei lavori.

Sono in corso di redazione da parte della Asl 3 i verbali delle 19 salme riconosciute dalla prima analisi della Medicina Legale e si stanno ultimando i prelievi ai parenti per l’indagine sul Dna.

Per quanto concerne il Cimitero di Ruta, gli orari in occasione della commemorazione dei Defunti saranno:

da sabato 30 ottobre a martedì 2 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 16.45.

Orario Camogli

Orario Ruta