Calcio Promozione, la Sammargheritese cala il tris contro i Colli Ortonovo - LevanteNews

Dall’ACD Sammargheritese 1903

CAMPIONATO PROMOZIONE LIGURIA Girone B – 7^giornata

Colli Ortonovo – Sammargheritese 0-3 Salano, Traversi, Amandolesi

Bisognava dare continuità alle prestazioni casalinghe anche in trasferta e gli Arancioni di Mister Giacobbe oggi l’hanno fatto largamente, domando fin da subito l’avversario e dando un segnale forte al Campionato.

Partono fortissimo gli Orange: è il 2º minuto quando Scandiani approfitta di un disimpegno sbagliato avversario e, dalla sinistra, punta la porta rossonera, entra in area e lascia partire un tiro ad incrociare respinto dal portiere; la sfera però giunge a Bomber Salano che implacabile gonfia la rete. La Sammargheritese controlla la gara e con Battaglia, Amandolesi e Di Lisi, sfiora il raddoppio. Nel secondo tempo gli arancioni continuano a spingere sull’acceleratore; gli spezzini si innervosiscono fino a rimanere in dieci uomini al 60º.

È la spinta ulteriore per chiudere i conti e al 66º arriva il raddoppio con il 2004 Traverso che con un destro dal limite, mette la palla a fil di palo alla destra dell’estremo difensore. La partita è chiusa, ma c’è ancora tempo per arrotondare il risultato con la rete di Amandolesi che è lestissimo sotto porta a ribadire la palla in rete.