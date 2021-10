Dal Genoa Cfc

In considerazione dell’esaurimento dei biglietti disponibili per il Settore Ospiti per la partita Spezia-Genoa e dell’impossibilità di acquistarne in loco alle biglietterie dello stadio Picco il giorno della gara, il Club invita i propri sostenitori a non intraprendere il viaggio se sprovvisti dei tagliandi di accesso preventivamente acquistati.