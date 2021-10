Calcio: da Rapallo alla Sestrese, record di presenze per Ruben Rovetta - LevanteNews

326 presenze in 12 stagioni: è il bilancio del portiere rapallino della Sestrese Ruben Rovetta. L’estremo difensore è stato premiato con una targa consegnata dalla dirigenza prima della gara disputata in casa contro l’Angelo Baiardo. Per la cronaca la vittoria è andata agli ospiti.

Un traguardo commentato con soddisfazione dal sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco: Da parte mia, del consigliere allo sport Vittorio Pellerano e di tutta l’amministrazione complimenti di cuore al giovane sportivo per questo importante traguardo, simbolo di lealtà e attaccamento alla maglia.