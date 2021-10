Dal comune di Bogliasco

Mercoledì e giovedì 27 e 28 ottobre sono previsti lavori di spazzamento meccanico dell’area parcheggio del fondovalle.

Per questo motivo sarà vietata la sosta dei veicoli con queste modalità:

Mercoledì 27 ottobre dalle 7 alle 12 vietata la sosta nella porzione di parcheggio lato monte in ambo i lati;

Giovedì 28 ottobre dalle 7 alle 12 vietata la sosta nella porzione di parcheggio lato mare in ambo i lati (quella corrispondente all’area ZSL).