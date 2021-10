Sta avendo forti ripercussioni anche sull’Autostrada A12 l’incidente avvenuto nella galleria Montegalletto: sono in corso lunghe code tra Nervi e il Bivio A12/A7 Milano – Genova.

All’interno del tunnel è presente materiale disperso a seguito del passaggio di un mezzo pesante che avrebbe sbandato. Non è l’unica criticità presente in A12, perché come capita ogni mattina si registrano code tra Rapallo e Chiavari per i cantieri.