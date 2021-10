Chiavari: "Le elezioni amministrative e il successo del Pd" - LevanteNews

Da Luca Garibaldi consigliere e capogruppo regionale Pd

la scorsa settimana ci eravamo lasciati in attesa dei risultati delle elezioni amministrative, con una attenzione particolare a quanto sarebbe successo a Savona. E il risultato di questa tornata elettorale, in Italia e in Liguria, è stato veramente importante. Una affermazione incontestabile del centrosinistra, in tutte i capoluoghi di regione, in gran parte dei grandi Comuni al ballottaggio. Ma – come ho scritto anche qui – bisogna sapere affrontare questa vittoria con una lettura attenta, umile e responsabile, perché ci sono diversi aspetti, a partire dall’astensionismo, da considerare nelle prossime sfide.

La vittoria di Marco Russo a Savona è stata, da questo punto di vista, un risultato di straordinaria importanza per il centrosinistra ligure. Dal 2016, con l’eccezione di Sestri Levante, il centrosinistra torna a vincere in una città, e in un capoluogo di Provincia. Una vittoria costruita con attenzione e con un metodo aperto e partecipativo che è partito dall’ascolto delle problematiche della città, in cui le formule e le alleanze erano funzionali all’idea di disegno di futuro della sua comunità. Non il contrario. E questo aspetto ha pagato, anche di fronte ai tentativi, un po’ disperati, del centrodestra ligure negli ultimi giorni di alzare i toni della campagna elettorale, con in testa Toti e la sua giunta, trasferitasi armi e bagagli a Savona negli ultimi giorni.

Due considerazioni. La prima riguarda il centrodestra ligure, e il dibattito che in questi giorni c’è su tutti i giornali. La sconfitta di Savona ha reso evidente un aspetto: che quella che governa in Liguria è una coalizione di diffidenze: il nervosismo delle forze politiche nei confronti dell’iperprotagonismo di Toti, da un lato, e il tentativo autoassolutorio del Presidente della Giunta Regionale rispetto alla sconfitta sono due facce di una fibrillazione che magari si potrà compensare con qualche posto da sottosegretario nel Consiglio Regionale o magari qualche rimpasto di deleghe, ma nei fatti sta tenendo bloccata la nostra Regione e le scelte strategiche per il futuro.

La seconda considerazione riguarda il campo del centrosinistra e in particolare il PD. Diffido dai “modelli”, perché ogni partita è cosa a sè, ma è centrale che nelle sfide dei prossimi mesi vi sia il tema dell’umiltà, dell’apertura e della capacità di costruire progetti di alternativa radicali a chi amministra attualmente Genova e Spezia, per citare i due esempi più importanti. Con un percorso che deve nascere per tempo, senza totonomi sui giornali, ma con l’individuazione di figure autorevoli che abbiano il tempo e la possibilità di fare crescere questo percorso. E, dal dato nazionale e non solo, è ancora più evidente che al Partito Democratico viene chiesto maggiore protagonismo e maggiore spinta nella costruzione dell’alternativa: cioè la capacità di guidare e stimolare, in maniera generosa e aperta, l’alternativa ad ogni livello, nelle piazze e nelle sedi istituzionali. Una sfida che vale a Roma, in Regione e nelle realta locali che vanno al voto.

SANITÀ IN LIGURIA. A che punto siamo con il servizio sanitario nella nostra regione? Purtroppo sempre peggio.

La situazione drammatica in cui si trovava pre pandemia, non è altro che peggiorata.

La colpa non è però da dare a quasi due anni di fermo a causa dell’emergenza sanitaria da Covid ma da una mancata attenzione, necessaria, ad un tema così importante per la Liguria.

Toti ha deciso di tenere per sé la delega alla sanità, assessorato della massima importanza, per poi non presentarsi mai in Consiglio per rispondere alle interrogazioni e per discutere insieme anche ai suoi colleghi di maggioranza sui prossimi passi in tema sanitario.

Ospedali privatizzati, alcuni mai costruiti, depotenziati per non parlare del personale sanitario allo stremo, assunzioni che non partono, corsi invalidati, lista d’attesa infinite, fughe fuori regione in aumento, studenti di medicina impossibilitati a completare degnamente il loro percorso si studi.

Sono questi i problemi che da mesi e mesi continuiamo, tutti, a sottoporre alla Giunta Toti e che la stessa Giunta fa finta di non conoscere, nega e va dritta al prossimo evento a cui presenziare.

Sono mesi che non riusciamo a parlare in maniera degna con l’Assessore Toti del piano di privatizzazione di parte dell’Ospedale di Rapallo, del Felettino non costruito, dell’Ospedale di Albenga svuotato o dell’Ospedale di Sestri Levante ulteriormente depotenziato, solo per fare degli esempi.

Ad ogni interrogazione in aula, risponde leggendo il documento preparato dagli uffici, l’Assessore Scajola. È un comportamento estremamente mortificante per i cittadini in primis, per noi Consiglieri e, mi permetto, anche per l’Assessore Scajola.

Vi lascio qui gli ultimi due aggiornamenti che come Gruppo PD abbiamo pubblicato in merito alla situazione degli ospedali liguri e sul personale sanitario in estrema carenza.

TAMPON TAX. La settimana scorsa il Governo ha approvato l’abbassamento dell’aliquota al 10% per gli assorbenti femminili. È un primo passo, solo un primo verso l’obiettivo finale: la abolizione della tampon tax.

Nel frattempo, in Consiglio Regionale, oltre all’approvazione di qualche mese fa, di una mia mozione per farsi parte attiva nei confronti del Governo per abbassare l’aliquota al 4% sia per gli assorbenti che per i pannolini per i bambini, avevo presentato una proposta di legge che prevedeva di mettere a disposizione di tutte le ragazze tra i 14 e i 35 anni con un ISEE inferiore a 20.000,00 euro un contributo a titolo di ristoro per il costo dell’IVA.

L’Italia rappresenta uno dei Paesi europei con la tassazione più elevata per quanto concerne gli assorbenti classici e l’iva al 10 per cento, come dicevo, è un primo passo importante ma assolutamente non sufficiente: il ciclo non è un lusso, non va tassato ed è obbligo dello Stato quindi applicare il prima possibile la detassazione dei prodotti, anche per una questione di equità sociale.

IL CONSIGLIO DI MARTEDI’ TRA INFRASTRUTTURE E REVISIONISMO STORICO. Martedì ci sarà il Consiglio Regionale votante. Non scommetto più sul fatto se ci sarà o meno il Presidente della Giunta e se gli Assessori Regionali vorranno esprimere posizione sui numerosi argomenti in campo, ma sicuramente ci saranno moltissimi elementi di discussione, dalla sanità all’ambiente, dalle aree interne ai trasporti. Temi che poniamo da tempo e su cui attendiamo ancora risposte.

La seduta inizierà come si era conclusa nell’ultimo consiglio votante (suona un po’ surreale ma funziona così), cioè con la discussione in merito alla costituzione di Parte civile di Regione Liguria nel Processo Ponte Morandi e i risarcimenti da parte di ASPI.

Nel frattempo Regione Liguria si è costituita in giudizio (ma non contro ASPI) ed è stato stilato una bozza di accordo, tra Ministero, Comune, Regione e ASPI in merito agli accordi risarcitori di oltre 1,5 miliardi di euro. Un accordo che prevede finanziamenti di opere importanti e attese, e che già da tempo si chiedevano ad Autostrade per l’Italia (come il Tunnel Rapallo-Fontanabuona), e la previsione del tunnel subportuale di Genova – su cui fino al 2016 si è molto ragionato e che ora vede un possibile finanziamento. Ma accanto a questo, scopriamo, come è stato denunciato anche in Consiglio Comunale a Genova, che nell’accordo spariscono i pedaggi gratuiti nel Ponente Genovese, previsti fino al 2031, e che invece a fine anno riprenderanno, e che quindi una parte dei risarcimenti dovrebbero essere pagati dai territori che invece dovrebbero risarciti. Un passaggio singolare. Dato che Regione Liguria ha tenuto i rapporti e formalizzato le richieste risarcitorie, spero sia una occasione utile per poter ribadire i limiti e gli spazi ulteriori di manovra, e non si trasformi nella solita polemica propagandistica a cui putroppo la destra ci ha abituato in queste settimane, anche per nascondere le proprie difficoltà.

A proposito di difficoltà e imbarazzi. I fatti di qualche settimana fa che hanno visto la sede della CGIL attaccata da frange della destra estrema nel corteo dei No Green Pass, ha portato chiaramente a diverse richieste di presa di posizione da parte delle istituzioni.

Sono state presentate in molti consigli comunali e in altrettanti consigli regionali di tutto il paese ordini del giorno in cui si faceva richiesta di sciogliere le associazioni neo fasciste che non si rispecchino nella nostra carta costituzionale nata proprio con radici antifasciste.

La scorsa settimana, come vi raccontavo, ho presentato un ordine del giorno proprio in questo senso, che però tutti i capigruppo della maggioranza, non hanno voluto sottoscrivere (nonostante a parole parte della maggioranza Toti, oltre che il Presidente stesso, si definiscano “moderati”). Questo ha portato che l’ordine del giorno andasse in calendario e in quindi in discussione nella giornata di domani.

Proprio per questo motivo, la maggioranza Toti, come in molte altre piccole realtà di destra (finto moderata) ha presentato degli Ordini del giorno che andremo a discutere nella seduta di domani per cercare di dare una risposta al loro voto, che chiaramente sarà contrario. In risposta alla mozione, ci porteranno a discutere dell’equiparazione tra fascismo a comunismo: li aspetto. Un tentativo che non vedrà assolutamente il voto favorevole del Partito Democratico: sviare l’attenzione sulla non volontà di votare a favore dello scioglimento delle realtà neo fasciste, presentando atti finto moderati non è assolutamente accettabile, oltre che sinonimo di una scarsissima conoscenza della nostra Storia, è di una enorme disonestà intellettuale.

RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE TERRITORIALI. UNA PROPOSTA. In questi giorni sono partiti i primi bandi di finanziamento per la viabilità nelle aree interne: si tratta di 19 milioni di euro nei prossimi 5 anni per sistemare l’accesso alle frazioni, intervenire sul dissesto e favorire la mobilità sostenibile. E’ una delle prime misure “complementari” al Recovery Plan, destinato alla riduzione delle disuguaglianze territoriali, che è uno degli elementi centrali e necessari delle riforme nei prossimi anni. A questo serve, ad esempio, la strategia nazionale delle aree interne, che consente di finanziare progetti su scuola, salute, trasporti, lavoro e turismo. Ma accanto a questo c’è la necessità anche di una azione della Regione, che, come spesso accade putroppo, è carente da questo punto di vista. Dalle unioni di comuni ai fondi di progettazione per le aree interne, agli investimenti per il dissesto idrogeologico, non c’è una strategia regionale per le aree interne e montane.

Ed è tempo di provare, a mio avviso, a rimettere mano a questo vuoto, sia normativo che politico: stiamo lavorando ad una proposta di legge per i custodi dell’entroterra, un insieme di incentivi, semplificazioni, per chi vuole contrastare lo spopolamento delle aree interne, l’abbandono del territorio, aprire una attività economica o ricettiva. Sarà poi nostro compito diffondere questa proposta in una campagna di ascolto delle aree interne, per affrontare assieme le criticità di territori che sono la metà dei Comuni liguri e che spesso vengono considerati “luoghi che non contano”.

BARBERO E IL PATRIARCATO. Non posso non commentare quanto ha detto il Professor Alessandro Barbero, sul ruolo delle donne nel campo occupazionale. Il tema dell’occupazione femminile, e più in generale della figura della donna, è quanto mai attuale e non può essere liquidato in qualche frase, senza un adeguato approfondimento.

Non sarò di certo io a voler fare la lezione al professor Barbero o peggio a fare mansplaining, ma nel ragionamento del Professore (assolutamente non accettabile) e in quello di molti commentatori di cui ho letto le reazioni (assolutamente comprensibili ed accettabili) manca a mio avviso un passaggio fondamentale: in quale scenario si trova oggi la donna?

“È possibile che in media le donne manchino di quella aggressività, spavalderia, sicurezza di sé che aiutano ad affermarsi?”, si chiede lo storico in una intervista a La Stampa. Il punto, a mio avviso, che è mancato in questo ragionamento è appunto l’immagine della società in cui le donne ancora oggi si trovano a dover vivere e lavorare. Non mancano di aggressività o di spavalderia, vivono in una società patriarcale, fortemente patriarcale, in cui alle bambine piccole ancora insegnano a comportarsi come “brave bambine” e ai bambini a comportarsi come “uomini, salvatori ed eroi”, atteggiandosi anche in maniera aggressiva, spavalda e sicura di sé.

Nota a margine: Barbero ha anche aggiunto “La colpa è la resistenza degli uomini? Se così è, è solo questione di tempo, ancora qualche generazione consapevole e la situazione cambierà”. Questa struttura di società in Italia soprattutto proviene da un insegnamento probabilmente inconscio ma atavico nella nostro paese, che sarà difficile da scardinare e modificare, ma per il quale dobbiamo assolutamente continuare a lavorare, parlandone continuamente, non aiutando le donne in questa battaglia ma stando al loro fianco e iniziando anche ad usare le parole giuste, specialmente se si è un Professore come Barbero.

