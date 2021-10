Sori: giovedì 28 Amanda Sandrelli nel ruolo di Calipso - LevanteNews

NICATO STAMPA

Teatro pubblico ligure – Sori Teatro: direzione artistica Sergio Maifredi

Giovedì 28 ottobre 2021, ore 21

Amanda Sandrelli: “La ninfa Calipso” canto v°. Odissea un racconto mediterraneo. Ideazione e regia di Sergio Maifredi. Produzione Teatro Pubblico Ligure

*****

Venerdì 29 ottobre 2021, ore 14.30 (on line)

In collegamento dal Brasile. Teatro Pubblico Ligure e Sergio Maifredi festeggiano

Eugenio Barba: 85 anni di vita, 60 anni di teatro

On line sul canale Youtube di TPL nel giorno del compleanno di Barba

Intervento di Marco De Marinis (Università di Bologna)

Barba e l’invenzione dell’Antropologia teatrale

La stagione 2021/22 di Soriteatro, prodotta da Teatro Pubblico Ligure con la direzione artistica di Sergio Maifredi, dopo il viaggio al Piccolo di Milano, prende il via al Teatro Comunale di Sori giovedì 28 ottobre alle ore 21 con Amanda Sandrelli. L’attrice, molto legata per ragioni biografiche alla Liguria, è protagonista di “La ninfa Calipso”, canto V di “Odissea un racconto mediterraneo”, progetto ideato e diretto da Maifredi per riportare alla narrazione orale uno dei testi più importanti della cultura occidentale, l’Odissea di Omero. I biglietti per lo spettacolo (15 euro intero, 13 euro ridotto) si possono acquistare al botteghino del teatro, alla Pro Loco di Sori (0185 700681), alla Pro Loco di Recco (0185 722440), alla Pro Loco di Bogliasco (010 3470429), alla Pro Loco di Camogli (0185 771066), on line su Happyticket e su www.genovateatro.it. Sono in vendita gli abbonamenti per tutta la stagione (100 euro per 11 spettacoli).

Il giorno dopo, venerdì 29 ottobre, alle ore 14,30, Teatro Pubblico Ligure con “Eugenio Barba: 85 anni di vita, 60 anni di teatro”, festeggia on line il compleanno di Eugenio Barba, un maestro del teatro della cui amicizia TPL si onora, con un collegamento in diretta dal Brasile e la trasmissione on line dell’intervento di Marco De Marinis, docente all’Università di Bologna, su “Barba e l’invenzione dell’Antropologia Teatrale”, sul canale Youtube di Teatro Pubblico Ligure. Un omaggio sincero e un modo per riprendere le fila dello straordinario incontro avvenuto di persona, due stagioni fa, tra il pubblico di Sori e un grande protagonista del storia del teatro.

Lo stesso palco che in passato ha ospitato Eugenio Barba, giovedì 28 vedrà Amanda Sandrelli dal voce a Calipso, colei che nasconde. È nella sua isola che Odisseo si trova ormai da sette anni quando Atena implora gli altri dèi di accorgersi di questo eroe che ancora non ha fatto ritorno a casa dopo la guerra di Troia. Calipso gli ha offerto l’immortalità e la sua bellezza eterna. Odisseo sa a cosa rinuncia ma vuole rientrare nel mondo, nel tempo che passa, non vuole rinunciare al suo essere uomo mortale. Calipso, piangendo, lo lascerà riprendere il suo viaggio. Amanda Sandrelli, con forza e dolcezza, dà vita ad una umanissima Calipso e sceglie di accostarla, per contrasto, ad una Clitemnestra contemporanea. Racconterà quindi di due abbandoni vissuti in modo diametralmente opposto. Racconterà di due donne che sono due volti della stessa Luna.

Informazioni e biglietti

Il Teatro Comunale di Sori è in via Combattenti Alleati 4 (0185 700681). Informazione e biglietti alla Pro Loco di Sori (0185 700681), alla Pro Loco di Recco (0185 722440), alla Pro Loco di Bogliasco (010 3470429), alla Pro Loco di Camogli (0185 771066), on line su Happyticket e su www.genovateatro.it.

Per iscriversi alla Newsletter gratuita: https://www.teatropubblicoligure.it/iscrizione-nl.html

Per ricevere le informazioni via whatsapp scrivere a Messenger su https://www.facebook.com/teatropubblicoligure

Il prezzo del biglietto singolo, su libera scelta dello spettatore, è 15 euro intero, 13 euro ridotto. Abbonamenti: 100 euro per 11 spettacoli. Fuori abbonamento “Il canto degli esclusi” con Alessio Boni e Marcello Prayer: 25 euro per i non abbonati, 20 euro per gli abbonati. Per “Teatralità dell’Arte” e “Giovedì giallo”: 10 euro per i non abbonati, gratuito per gli abbonati. Informazioni e aggiornamenti su www.soriteatro.it e www.teatropubblicoligure.it.