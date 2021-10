Santa Margherita: cala il sipario sul Sibelius Festival - LevanteNews

Da Federico Ermirio – fondatore/ direttore artistico del Sibelius Festival Golfo del Tigullio e Riviera

Si è conclusa il 3 ottobre a Santa Margherita Ligure la sesta edizione del festival internazionale “sibelius festival – golfo del tigullio e riviera”.

L’organizzazione ha deciso di registrare professionalmente in audio-video la maggior parte dei concerti, in modo da raggiungere tante persone dall’Italia e dall’estero che non potevano recarsi nel nostro Golfo del Tigullio per assistere ai concerti.

Ogni pezzo di ogni concerto è registrato separatamente, quindi può essere facilmente ascoltato. Tutti i video saranno disponibili sul sito sibeliusfestival.it. Lieti di comunicare che stiamo programmando la VII edizione, (autunno 2022).