San Colombano: "Cappella cimiteriale, stato di degrado" - LevanteNews

Al Sindaco del comune di San Colombano Certenoli

E p.c. Al Responsabile dell’area tecnica comunale di San Colombano Certenoli

E p.c. Al Presidente del consiglio comunale di San Colombano Certenoli

E p.c. Al Segretario comunale di San Colombano Certenoli

I sottoscritti Claudio Solari, Paola Repetto e Mirco Aste in qualità di Consiglieri comunali del gruppo Territorio e Sviluppo,

Considerato

Che lo scorso anno era stata presentata una interrogazione a risposta scritta circa le condizioni interne della cappella centrale del cimitero di Certenoli appena restaurata,

Tenuto conto

Che nella risposta di un anno fa si affermava che per motivi contingenti ormai si sarebbe ripulito dopo il 2 novembre,

Riscontrato

Che la situazione poi non solo non è stata ripristinata ma è addirittura peggiorata,

Sentite

Le lamentele della popolazione interessata,

Considerato

Che il locale è l’interno di un edificio di culto e non solo per il decoro ma per il rispetto dei morti andrebbe reso decoroso e non paragonabile ad un vecchio magazzino,

Tenuto conto

Che è trascorso un anno e che il 2 novembre vi è la tradizionale commemorazione dei defunti,

Interrogano

Il Sindaco per conoscere cosa intenda fare di concreto per risolvere questo annoso problema.

In attesa di un sollecito riscontro si porgono distinti saluti.

Claudio Solari

Paola Repetto

Mirco Aste

Consiglieri comunali

Gruppo consiliare Territorio e Sviluppo

Comune di San Colombano Certenoli