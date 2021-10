Ruta: avvio ai lavori in chiesa, un segnale di ripresa - LevanteNews

Ruta, amena località di villeggiatura fino alla prima metà del 900; trafficatissima fino all’apertura dell’Autostrada A-12 negli anni Sessanta. Oggi punto di partenza dei tanti escursionisti che si spingono nel parco di Portofino o alla scoperta dei sentieri che dalla chiesa millenaria si spingono verso Caravaggio. Ma questo non basta. Il richiamo più forte è costituito da un noto bar, una apprezzata macelleria, un preparato ferramenta-macchine agricole e un paio di ristoranti. Resiste un panificio, ma per il momento ha chiuso il negozio di alimentari.

Un segno di ripresa è costituito dall’inizio dei lavori di riparazione al tetto della chiesa parrocchiale. Il nuovo parroco, don Davide Alfredo Casanova, si è insediato in una bella chiesa dichiarata però inagibile e ha dovuto rimboccarsi le maniche. Il rifacimento del tetto è solo il primo passo; anche la canonica, vista dall’esterno, sembra fatiscente. A Ruta sono in tanti a chiedersi perché la diocesi non venda l’ex cinema-teatro (ormai chiuso) per farne posti auto e poter, col ricavato, restaurare completamente chiesa e canonica. La gente si chiede anche perché cada a pezzo l’edificio storico dell’ex albergo Italia dove alloggio Friedrich Nietzsche, dato in gestione ad Arte (povera signora Margherita Milesi che lo lasciò in eredità alle persone disagiate e ai sacerdoti); alcuni appartamenti sono liberi, forse Arte intende alienare l’intero immobile? E il Comune che fa? Sono tante le domande che si fanno i rutesi. Tra queste: perché gli stalli per i pullman in località Alega vengono occupati da scuolabus inutilizzati? E ancora: perché tanto disordine in località Violara, ingresso sull’Aurelia nel Comune dal Tigullio?