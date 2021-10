Riviera affollata, bagni in mare e code davanti ai panifici e in A-12 - LevanteNews

Ancora un fine settimana da favola; il sole riscalda ae, come le lucertole, le persone si spingono sui lungomare o in spiaggia, dove molti non si accontentano dell’ultima insperata tintarella di ottobre, ma scendono in acqua per una nuotatina. Buon lavoro per i ristoranti, bar, gelaterie, code davanti ai panifici che senza sosta sfornano saporita focaccia. Frequentata anche la rete sentieristica e, sempre maggiore, è il numero dei gitanti che arrivano in pullman dopo il lungo periodo di inattività di questi mezzi. Stupisce la massiccia presenza di stranieri europei che ad ottobre ha scelto la nostra Riviera. Dalle 16.30 i primi rallentamenti in A-212 verso Genova e il Nord.