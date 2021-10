Scontro nel primo pomeriggio a Recco sulla 333 per Uscio, in prossimità del bivio per Testana. Sono entrati in collisione un’auto e uno scooter. Intervento del 118 e della pubblica assistenza e, per liberare il motociclista incastrato sotto il mezzo, anche i vigili del fuoco di Rapallo. Il paziente è poi stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice giallo. La polizia urbana di Recco ha effettuato i rilievi per accertare dinamica e responsabilità.