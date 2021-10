RASSEGNA STAMPA. Ieri altri 14 contagi, numeri che preoccupano - LevanteNews

Oggi, domenica 24 ottobre, auguri a Luigi. Mercati settimanali: Moneglia. Proverbi: “Un po’ per uno non fa male a nessuno”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA.

Il Secolo XIX. Pianeta covid: “Nella Asl 4 i nuovi contagiati sono 14 e salgono a 5 le persone ricoverate” (Commento. Dati che fanno riflettere e che preoccupano nonostante lo sbandieramento di dati positivi sulle vaccinazioni nel comprensorio); “Terza dose agli over 60, partenza sprint”; “Farmacie, 100 tamponi al giorno, test decuplicati dal green pass”; “Open day alla Savio da domani al 28”.

Sestri Levante: auto si ribalta in via Queirolo. Lavagna: la MaxGua, open day, così chi ha disabilità vive il mare in sicurezza. Chiavari: veterinari senza vaccini felini, liste d’attesa in tutti gli studi per i gatti. Chiavari: mille alla partita benefica. Chiavari: pensioni alle Poste, accrediti da domani. Chiavari: il virus non ferma il turismo e incentiva quello a corto raggio. Chiavari: appello a Costa per far rinascere il Cantero.

Rapallo: copertura San Francesco, via ai lavori. Santa Marghrerita Ligure: i soci del Circolo nautico ripuliscono la spiaggia dalla plastica. Portofino: “Esperienza e volti nuovi, ecco la nostra squadra”.

Recco: denunciato adolescente con droga. Recco: Festival Internazionale del cinema scolastico, trionfa l’Istituto Compensivo.

Moconesi: tunnel, il convegno slitta ancora.