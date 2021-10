Bellissimo spettacolo ieri alla Miniera con I Ruspanti di Prete Rinaldo del Villaggio del Ragazzo in “Dante… a Gambateisa”. Poteva esserci contesto migliore per questa divertente commedia in genovese?

Oggi e il prossimo fine settimana vi aspettiamo ancora alla Miniera per il ricco programma di eventi inserito nel Festival della Scienza