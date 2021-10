Lavagna: al Porto Turistico l'Open Day con “LaMaxGua” - LevanteNews

Questa mattina si è svolto l’Open Day con “LaMaxGua” presso il Porto Turistico di Lavagna, iniziativa nell’ambito del Progetto “Insieme si Può” finanziato dalla Regione Liguria tramite il Patto di Sussidiarietà.

“Anche il comune è voluto esserci dopo essersi fatto contagiare un po’ di mesi fa dall’entusiasmo di Marco Carbone aderendo con tantissimo orgoglio a questo incredibile progetto. Non solo sarà possibile per tutti l’accesso all’ imbarcazione ma una plancetta idraulica permetterà un’entrata facilitata al mare”, ha spiegato in una mota l’amministrazione comunale di Lavagna.