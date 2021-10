Golfo Paradiso: 1.100 chilometri per offrire eccellenze di giornata ai propri clienti - LevanteNews

Beppe Fiore, un genovese cinquantenne trapiantato in Lombardia, è un commerciante che, per combattere la crisi del settore, ha capito che ai propri clienti occorre proporre eccellenze alimentari, costi quel che costi. Così ogni giovedì parte poco dopo mezzanotte da Soncino e macina chilometri fino al casello di Recco. Fa la spesa a Camogli, Recco, Sori e Nervi e poi se ne torna subito a casa “perché la focaccia va consumata in mattinata”.

Fiore ha due punti vendita in due differenti paesi fantastici e ricchi di storia; Soncino (in provincia di Cremona con 7.600 abitanti che oggi vivono la “sagra delle radici”) e Torre Pallavicina (in provincia di Bergamo, poco più di 1.000 abitanti).

Fiore è un uomo pieno di vitalità che all’interlocutore trasmette entusiasmo, ottimismo, voglia di fare e di futuro. Per questo oltre ai viaggi settimanali nel Golfo Paradiso, guarda all’Europa e la prossima settimana andrà a Budapest per rifornirsi di formaggi complementari a quelli di sua produzione. “Quando lasciai Genova – racconta – mio padre mi regalò una Fiat 160 e 500.000 lire augurandomi buona fortuna. Il primo impiego nella San Carlo per me era un sogno. Poi ho lavorato in un’agenzia pubblicitaria. Infine ho aperto la mia attività, oggi coadiuvato da quattro dipendenti”.

Ed ecco il suo tour ligure. “Da Soncino percorro una quarantina di chilometri prima di imboccare l’autostrada a Cremona. La prima tappa alle 4.15 circa è sul lungomare di Camogli da Tino Revello dove ritiro i ‘camogliesi’ (dolci), la “crocca” (focaccia secca); seconda sosta a Recco in via Assereto da Simona Moltedo che mi rifornisce di focaccia normale, con la cipolla, pizzata, col formaggio, panfocaccia. Tappa d’obbligo a Sori da Novella per rifornirmi di pasta fresca e in particolare troffie. Quindi a Nervi da Paolin per compre i grissini e fornirgli il mio grana padano. Ultima tappa in via Volturno nel ponente genovese per l’inimitabile pesto”.

Alle 7.30 inizia il viaggio di ritorno: “Prima Bergamo, dove alcuni negozianti prenotano la focaccia. Quindi a Torre Pallavicina e a Soncino”.

Tantissimi chilometri, tantissima fatica. “Oggi il commercio richiede fantasia e sacrifici; sono ambizioso e voglio che nei miei punti vendita i clienti trovino eccellenze. Ricordando le mie origini genovesi guardo alle specialità della Liguria, tra cui lo Sciacchetrà delle Cinque Terre, ma anche all’Europa. I clienti apprezzano l’unicità dei prodotti che propongo sette giorni su sette. Sanno che al giovedì c’è la pasta fresca e il pesto. E’ una gioia vedere ad esempio alcuni clienti che a Torre Pallavicina arrivano a comprare in trattore. Una grande soddisfazione sapere che apprezzano i prodotti che propongo”.

Una lezione per tanti commercianti nostrani.