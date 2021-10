Chiavari: "Teatro Cantero, per ora solo tanti bla,bla,bla" - LevanteNews

Da Giovanni Giardini, consigliere comunale di Chiavari

Il teatro Cantero rappresenta un esempio di spazio teatrale e, sotto molteplici punti di vista, un unicum in Liguria.Si può far rinascere il teatro?

Serve discutere del futuro della storica sala di Piazza Matteotti con il Sottosegretario di turno di un partito politico?

Silvia Stanig, Facente Funzioni di Sindaco con le sue conoscenze in Storia dell’Arte e Valorizzazione del Patrimonio Artistico, può rivolgersi alla politica, quando da civica (Partecip@ttiva) e con l’Amministrazione che oggi guida ripetono da mesi, come un mantra, la loro civicità e il rifiuto ad aprire ai partiti?

Mi è parso di capire, tutti i partiti e Movimenti politici in Liguria.

Dal Ministro della Cultura Dario Franceschini la risposta alla lettera scrittagli nel 2019 dal Comune è mai arrivata?

I Rappresentanti politici locali di Camera, Senato e Regione vorranno affrontare il caso teatro Cantero se dall’Amministrazione di Chiavari vengono rifiutati?

Ribadendo chiaramente che il teatro Cantero è di proprietà di privati chiedo se siamo sicuri di essere sulla strada giusta per come e quando arrivare alla valutazione del bene.

Tenendo conto anche che si tratta di un immobile sottoposto a vincolo specifico monumentale.

L’incarico assegnato dal Comune di far redigere una valutazione immobiliare e tecnico-estimativa del teatro, sarà in grado di soddisfare il valore economico derivato da specifiche caratteristiche e problematiche intrinseche che testimoniano la tipologia teatrale dell’inizio del ventesimo secolo?

Nell’ambito della valutazione verranno presi in considerazione i vari fattori che determineranno il valore di perizia? Partendo dalla messa in sicurezza (impiantistica ed altro) arrivando al restauro conservativo di molteplici elementi decorativi e di arredo che lo caratterizzano?

Ammesso e non concesso che l’ idea del compianto Sindaco Di Capua, andasse in porto, con la sua erede o altre, ossia di acquistare l’immobile, esiste, in tale contesto l’ “Art Bonus” ossia il credito d’ imposta per favorire le erogazioni liberali di privati a sostegno della cultura per interventi di manutenzione e restauro di Beni Culturali pubblici.

Politicamente Avanti Chiavari-Di Capua, Partecip@ttiva, Vola Chiavari e ” vari venti” come porteranno fondi in città?

Armiamoci e partiamo, fino ad oggi parole e non fatti.