Chiavari: il Cantero e il sottosegretario alla Salute - LevanteNews

D’accordo che il teatro Cantero ha bisogno di cure, ma chiedere aiuto al sottosegretario alla Salute Andrea Costa sembra davvero fuori luogo. A raccontare lo spaccato di vita cittadina sul Secolo è Debora Badinelli sempre attenta, con prontezza felina, a cogliere le notizie.

Intanto Andrea Costa era ospite del Comune di Lavagna, ma ciò non avrebbe impedito ad uno dei proprietari del teatro, Enrico Dall’Orso accompagnato dal vicesindaco di Chiavari Silvia Stanig, “di appartarsi brevemente con Costa ” per sottoporgli il problema chiavarese Cantero; sottraendo (probabilmente) tempo ai problemi lavagnesi.

“Impossibile sapere da Dall’Orso di cosa si sia parlato”; ciò significherebbe che per la proprietà, il Cantero avrebbe un interesse pubblico per ottenere l’eventuale remoto aiuto del governo, ma diventerebbe materia esclusivamente privata se si tratta di comunicare al pubblico (che finanzia il governo). In compenso però se la notizia è uscita, si può supporre che a riferire quanto accaduto sia stata la vicesindaco; la stessa dichiara che su fronte Cantero (chiuso ormai da quasi quattro anni) non ci sono novità.

Badinelli ricorda l’intenzione del defunto sindaco Marco Di Capua ad acquistare l’immobile e che per questo era stata affidata una perizia sul valore dello stesso al geometra Mauro Miaschi; ma va precisato che se ad acquistare è il Comune, la perizia va effettuata dall’Agenzia delle Entrate e non da privati; e che ad essa occorre attenersi.

L’articolo sostiene, secondo una voce comunemente accettata, che la messa in sicurezza del Cantero ammonterebbe a 500.000 euro; ma questa è una stima presunta ben lontana dalla realtà. Basti pensare che analoga operazione e il restyling del Sociale di Camogli (assai più piccolo del Cantero) è costata quasi 8.000.000. La stima dei lavori è quindi basilare per stabilire il costo dell’edificio, vincolato, e che (salvo un triplo salto mortale dell’Amministrazione) non può cambiare destinazione d’uso per essere trasformato in appartamenti, box, supermercato. (m.m.)