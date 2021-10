Calcio Eccellenza, il Rapallo Rivarolese non si ferma più - LevanteNews

Dalla pagina Facebook dei Vecchi Ruentini

ECCELLENZA, GIRONE “B” 7a GIORNATA:

RAPALLO RIVAROLESE – MOLASSANA BOERO 3-2

RETI: 12° Zunino (RR), 28° Zunino (RR), 36° Chiarabini (RR), 52° Manfredi (MB), 85° Farina (MB)

ARBITRO: Sig. Riccardo Andrea Burlando di Genova

SPETTATORI 150 circa.

Terza vittoria consecutiva dei ragazzi di Mister Fresia che conferma il momento positivo della nostra squadra e che permette loro di salire al quarto posto in classifica, seppur in coabitazione con il Rivasamba che oggi riposava.

Dobbiamo dire però che quella odierna è stata una partita dai due volti, con un primo tempo di chiara marca ruentina e una ripresa dove il Rapallo Rivarolese è fortemente calato nel gioco permettendo agli avversari di segnare due gol e quasi di sfiorare un pareggio che sarebbe stato a dir poco clamoroso.

Alla prima occasione bianconeri in vantaggio al 12° con Zunino su assist di Paterno, 1-0 per noi. Al 24° traversa dello stesso Zunino dopo una bella girata in area. Al 27° da calcio d’angolo tiro di paterno altissimo. Un minuto dopo raddoppio rapallese con Zunino su assist di Ymeri, 2-0. Rapallo Rivarolese incontenibile e terzo gol 36° con Chiarabini in contropiede. Squadre al riposo.

Nella ripresa il Molassana entra in campo con altro piglio e padroni di casa che colpevolmente arretrano il baricentro del gioco, consentendo agli ospiti di accorciare le distanze con Manfredi al 52°, 3-1. Debole reazione rapallese con Chiarabini al 53° il cui tiro dal limite destro dell’area viene parato e con un colpo di testa di paterno al 55° che finisce alto. Da questo momento è quasi un monologo ospite, al 69° girata di Patini in area finisce alta, al 74° da calcio d’angolo lo stesso Patini colpisce di testa con la palla che sfiora il palo. Al 75° tiro dell’ex Menini con Scatolini che para a terra. Al 76° nello stesso minuto prima due conclusioni di Zunino e poi un tiro dal limite di Chiarabini non ottengono effetto alcuno, e al 77° una conclusione a colpo sicuro di Ymeri finisce invece clamorosamente fuori, e all’85° abbiamo di nuovo il Molassana in rete con un colpo di testa di farina, e siamo 3-2. Proprio al 90° un super Scatolini salva il risultato con una parata miracolosa su un tiro dai 20 metri di Farina. Triplice fischio finale e sospiro di sollievo per i bianconeri che portano così a casa i tre punti!

Il prossimo turno vedrà il Rapallo Rivarolese impegnato in trasferta a Genova in casa della capolista Angelo baiardo, che oggi ha espugnato il campo di Borzoli, battendo la Sestrese a domicilio 3-0. Servirà una super prestazione, come quella di oggi del solo primo tempo, per riuscire ad uscire indenni da un campo difficilissimo e tradizionalmente ostico!