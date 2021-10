Calcio, Dessena risponde a D'Auria: l'Entella fa 1-1 contro la Carrarese - LevanteNews

Carrarese: Grassini, Kalaj, Khailoti, Imperiale; Battistella, Pasciuti, Tunjov; Bramante; D’Auria, Doumbia. All. Di Natale.

Entella: Paroni; Cleur, Coppolaro, Silvestre, Barlocco; Dessena, Lipari, Karic; Schenetti; Magrassi, Lescano. All. Volpe

Secondo pareggio consecutivo per la Virtus Entella: contro la Carrarese finisce 1-1 con la rete di testa di Dessena al 73’ del secondo tempo. Un punto che serve solo a muovere la classifica ma la vittoria manca ormai da oltre un mese.

Volpe lancia Lipari in mezzo con Dessena e Karic, mentre i due attaccanti supportati da Schenetti sono Magrassi e Lescano. In difesa Cleur, Coppolaro, Silvestre e Barlocco a difesa di Paroni.

Dopo un primo tempo avaro di emozioni, nel secondo arrivano i due gol: passa in vantaggio la Carrarese con D’Auria bravo a superare Paroni con un tocco sotto dopo aver sfruttato un errore difensivo. L’Entella non ci sta e al 73’ trova l’1-1 con Dessena bravo di testa a infilare il pallone ricevuto da Capello. Nel finale i chiavaresi provano a portare a casa i tre punti ma la difesa della Carrarese tiene e allo stadio Dei Marmi la gara termina in parità.