Borzonasca: nei pressi dell'Abbazia c'è un cipresso comune. La storia - LevanteNews

Dal sito La Mia Liguria

Nella regione del Barone Rampante, gli alberi sono una presenza importante. Se ai tempi del romanzo di Italo Calvino, si poteva percorrere la Liguria di ramo in ramo, anche oggi gli alberi monumentali, oltre che un patrimonio naturalistico, fanno parte anche della nostra storia e della nostra cultura. Con la loro imponenza, sono sentinelle del nostro territorio.

Nel Tigullio c’è il Cipresso comune presso l’Abbazia di Borzonasca: questa straordinaria pianta accompagna il misticismo dell’Abbazia di Borzone a Borzonasca da almeno 600 anni. Alto 26 metri e con un fusto del diametro di 325centimetri sovrasta con la sua mole la facciata dell’edificio religioso.

Malgrado le condizioni fitosanitarie della pianta non siano eccellenti, essa costituisce un elemento fondamentale, dal punto di vista paesistico e storico, del complesso architettonico. Non si hanno informazioni certe circa l’origine dell’esemplare. Secondo alcune fonti è l’ultimo rimasto di tre imponenti cipressi che crescevano anticamente sul piazzale antistante l’Abbazia. Quasi certamente furono piantate dai Monaci che, a partire dal VII-VIII secolo iniziarono l’edificazione del complesso religioso.

Il cipresso è originario del Mediterraneo centro-orientale. In Italia è presente in tutte le zone a clima mediterraneo. Le caratteristiche della specie infatti ed il suo areale originario indicano una spiccata termofilia e xericità, (predilige i climi caldi ad aridità estiva). Si adatta molto bene a tutti i terreni, soprattutto quelli asciutti. Vegeta in modo ottimale nel piano basale, oltre l’orizzonte delle sclerofille sempreverdi. Il legno molto duro e resistente è adatto per mobilio e per incisioni. In fitoterapia ha impieghi analoghi ad altre conifere per l’uso di trementine e balsami nelle affezioni respiratorie, i coni hanno proprietà astringenti e vasocostrittrici.