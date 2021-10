A12, un'altra settimana di chiusure notturne: le aree interessate - LevanteNews

Un’altra settimana di passione a causa dei cantieri sulla A12: i lavori, che si concentreranno in orario notturno riguarderanno gran parte della rete Genova – Sestri Levante.

Dalle 22:00 di lunedì 25 alle 6:00 di martedì 26 ottobre, sarà chiusa il casello di Nervi, in entrata verso Sestri Levante e in uscita per chi proviene da Genova e da Sestri Levante. In alternativa è consigliabile entrare al casello di Est o Recco. Nello stesso orario toccherà al casello di Chiavari in uscita per chi proviene da Sestri Levante.

Nella notte successiva e fino alle 6 del 27 ottobre sarà chiuso il casello di Chiavari in entrata verso Sestri Levante e il tratto compreso tra Rapallo e Recco per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie. E’ disposto il divieto di sosta nelle piazzole e nelle aree di parcheggio situate nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rapallo si può percorrere la SS1 Aurelia e rientrare, sulla A12 da Recco.

Infine dalle 22:00 di mercoledì 27 alle 6:00 di giovedì 28 ottobre, sarà chiusa il casello di Lavagna, in entrata verso Genova e chiuso il tratto Est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori.