Recco: salotto musicale europeo dell'800 nell'Oratorio di San Martino - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Quarto appuntamento del Festival Recco in Musica, domenica 24 ottobre alle ore 17.30, sempre nell’Oratorio San Martino (annesso alla Santuario Nostra Signora del Suffragio). Il soprano Mirella Di Vita, accompagnata dal pianista Dario Bonuccelli, eseguirà un programma, intitolato “Il salotto musicale europeo dell’800”, incentrato sul repertorio vocale da camera: Mozart e Schubert per l’area tedesca, Rimski-Korsakov e Tchaikovski per la Russia, infine Francesco Paolo Tosti e Giulio Ricordi per la romanza italiana. L’evento si avvale del patrocinio del Comune di Recco: “Come accade ormai da anni, il Gruppo di Promozione Musicale Golfo Paradiso prosegue nella proposta al pubblico di interpreti ed esecuzioni musicali di alta qualità” commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla cultura Enrico Zanini. Ingresso gratuito,con prenotazione obbligatoria, sarà richiesta l’esibizione del green pass.

Per informazioni: gpmusica@libero.it, al sito www.gpmusica.info o al numero whatsapp 3395839136.