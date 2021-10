Recco: Maria Virginia Guglieri, 99 anni di altruismo - LevanteNews

Festeggiata dai due nipoti, Maria Virginia Guglieri ha compiuto oggi 99 anni. Maria è un pezzo della storia di Recco e della Croce Verde di Recco alla cui ultima assemblea ha partecipato, mantenendo un posto nel direttivo. Ha vissuto il Ventennio fascista, è sopravvissuta ai bombardamenti, ha partecipato alla ricostruzione di Recco. Fino allo scorso giugno ha partecipato attivamente alla vita della Confraternita del Suffragio e a tutte le iniziative del Quartiere Liceto, sempre in prima linea anche nella preparazione del menu per lo stand gastronomico. La sua è stata una vita dedicata in particolare al volontariato. Fino allo scorso giugno quando, sentendosi un po’ insicura sulla gambe, ha deciso di non vivere più sola e ha chiesto ai nipoti di essere ospite di Villa delle Rose a Sori. Oggi la torta, e – racconta il nipote Carlo Guglieri – decine di telefonate di amici per fare a Maria gli auguri di buon compleanno. Il prossimo appuntamento è il 23 ottobre 2022.