RASSEGNA STAMPA. Asl 4: altri nove contagi, salgono i ricoveri - LevanteNews

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta covid: “In Asl 4 ancora nove nuovi contagi mentre salgono a cinque le persone ricoverate”; “Vaccino agli under 12, i pediatri sono cauti”; “Roberto Santi, medico no-vax, sospeso per 10 mesi”.

Sestri Levante: morte di Camilla, il legale di famiglia studia i due ricoveri. Sestri Levante: vetrina della cucina ligure. Sestri Levante: torna il Festival Itaca. Lavagna: le Asl 4 e 5 unite contro i tumori. Lavagna: in bici contro cancello, grave bimbo di 6 anni. Lavagna: piante di cavolo nell’orto della scuola Riboli. Chiavari: Protezione civile, riconoscimento alla Croce Verde. Chiavari: un centinaio i banchi a rotelle non ignifugati. Chiavari: ‘Volontariamo’, raccolto un quintale di rifiuti. Chiavari: “Ciclabile invisibile, in via Millo un errore farla sul marciapiedi”. Carasco: crollo del ponte, commemorate le due vittime. Zoagli: arriva l’autunno, il paese chiude. Zoagli consiglieri di opposizione (e sindaco) in missione dal prefetto.

Rapallo: mammografia e visita gratuita, la Consulta per la prevenzione. Rapallo: diga porto Riva pronta in estate, lavori senza intoppi. Portofino: insediato il Consiglio, un milione da investire nel Borgo.

Camogli: al cimitero il Comitato ricorda i defunti. Recco: il teatro di comunità coinvolge i recchesi per otto mesi (Su Repubblica una intera pagina dedicata all’argomento). Recco: spazzamento strade, nuove regole.