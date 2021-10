Rapallo: grave pedone investito da auto in via Arpinati - LevanteNews

Un uomo di 53 anni è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada in via Arpinati a Rapallo, proprio davanti alla sede dei Volontari del soccorso di Sant’Anna. L’uomo subito assistito dai Volontari e dal 118, ha riportati un profondo trauma cranico. E’ stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Martino. In via Arpinati, per ricostruire dinamica e responsabilità dell’incidente, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale. Il traffico per autostrada, San Pietro e Santa Maria del Campo ha subito rallentamenti.