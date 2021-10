Portofino: "Castello Brown MagicTour" e l'"Estate dei Santi" - LevanteNews

Da Viola Villa

Gentili Spettatori, Portofino si prepara a rivivere, come di consueto, la propria “Estate dei Santi” giunta alla sua 9ª edizione, da sabato 30 ottobre a lunedì 1 novembre 2021.

Sabato 30 ottobre 2021 a partire dalle ore 14 fino alle ore 18, la piazzetta ospiterà la partenza di “Castello Brown MagicTour”.

Il celeberrimo mago di Portofino “Fondacor” sta da anni cercando di creare, invano, una pozione che sia in grado di sbloccare l’incantesimo che venne fatto da Strega Olivetta per far sparire La Regina del Castello Brown “Delfina”.

Saranno proprio i bambini a dover trovare gli ingredienti della pozione insieme a “Fondacor” usando intuito e creatività!

Se riusciranno nell’intento di far riapparire Delfina, la donna, come ringraziamento, accompagnerà i bimbi a Castello, raccontando loro i più incredibili segreti nascosti nelle stanze del Brown, prima di ritirarsi nella sua.

Castello Brown MagicTour

Capitolo I “L’Incantesimo”

Prod La Perla del Tigullio Teatro 2021

realizzato in collaborazione con Comune di Portofino

Sabato 30 Ottobre 2021

Dalle ore 14 alle ore 18

Ingresso libero in piazzetta

Accesso al Castello gratuito per tutti i bambini fino ai 12 anni di età ( dai 12 anni €5 e GreenPass)

Partenze ore 14:30 ;16 ;17.

Format testi regia Viola Villa

Con in o.a Andrea Benfante e Viola Villa

Scultore di Palloncini Teatro Scalzo

Costumi Barabino &Betti

Service Audio Chiara Barchi

Grafica GFA Comunicazione Elisa Battistoni

Per info 339 2633324 servizio whatsapp per comunicare presenza/ scelta partenze

Vi aspettiamo!