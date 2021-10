Parco di Portofino: ancora due infortuni da escursionismo - LevanteNews

Ancora due infortuni da escursionismo nel parco di Portofino. Il primo alle 12.40 sul non facile sentiero che da località Batterie porta a Punta Chiappa. Una turista ha riportato la distorsione di una caviglia. Sono intervenuti i Volontari del soccorso di Ruta con il Soccorso alpino di Rapallo e i vigili del fuoco di Rapallo. La donna è stata ‘barellata’ fino a Porto Pidocchio dove era in attesa l’idroambulanza della Croce Verde di Camogli che l’ha trasportata al porto di Camogli e, da qui, in codice verde e in ambulanza al pronto soccorso del San Martino a Genova.

Secondo infortunio poco dopo le 17 in località Paradiso. Una ragazza francese ha riportato una distorsione a un piede, impossibilitata a camminare. Sono intervenuti i Volontari del soccorso di Ruta e Soccorso alpino e vigili del fuoco di Rapallo. La paziente è stata trasportata in barella sino a Portofino Vetta e da qui in codice verde al San Martino di Genova.