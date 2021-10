Lettere: "A-12 asfalto in eccesso nella galleria Santa Giulia" - LevanteNews

Da Antonio Sivori

Buongiorno, vorrei segnalare una situazione di pericolo ed incuria che si protrae da 1 anno nella galleria “Santa Giulia”, sull’autostrada A12, in direzione levante, fra i caselli di Lavagna e Sestri Levante: poco dopo l’ingresso in galleria e poi a metà galleria ed anche nel tratto finale sono stati fatti degli scavi che attraversano la galleria per tutta la sua larghezza e quando tali scavi sono stati richiusi è stato messo troppo asfalto, per cui in quei 3 punti la sede stradale risulta parecchio rialzata ed in pratica è come passare su dei dossi a 110 km/h !!!Se in auto si rischia di ovalizzare i cerchioni e/o danneggiare le sospensioni, in moto può andare anche peggio, perché si rischia la caduta.

In tale galleria è stata tracciata da poco la segnaletica orizzontale, per cui verrebbe da pensare che “è a posto così”, ma non è così. Ma tutto quello che è successo e stà succedendo sulla rete autostradale ligure in questi 3 anni non serve proprio a nulla?