Le ricette di Carlo Bagnasco: paté di tonno in gelatina - LevanteNews

Da: Renzo Bagnasco “La vera cuciniera genovese … oggi” Panesi Editore

Ricetta

Paté di tonno in gelatina

Ingredienti : 500 gr di tonno in scatola, 1 confezione di besciamella, il succo di 1climone, 6 sottaceti, ½ cucchiaino di aglio liofilizzato, 1 dado per gelatina, pepe e sale.

Esecuzione : scartare l’olio di conservazione del tonno e spezzettarlo unendovi poi ben amalgamata, la besciamella, il succo del limone, un po’ di sottaceti spezzettati, l’aglio, il pepe ed il sale; seguendo le istruzioni e appena tiepida, versarla sull’impasto e amalgamare a che tutto diventi un paté. Metterlo in uno stampo e, livellato, riporlo in frigo per 12 ore e, al momento di estrarlo, tenerlo per qualche istante a bagnomaria in acqua a temperatura ambiente e capovolgerlo di scatto sul piatto da portata. Particolare sfizioso: mettere sul fondo dello stampo, prima di riempirlo, un fiore intonato che, una volta rovesciato per trasparenza figurerà sopra ma incorporato.

Lo stesso si può fare con il pollo bollito. Di entrambi ne era ghiotto il grande interprete paganiniano, il violinista Maestro Renato De Barbieri del quale il 30 di questo mese ricorre l’anniversario della sua dipartita avvenuta nel 1991 e tumulato a Staglieno nel Pantheon dei genovesi illustri. In quel famedio riposano i genovesi a cui Genova deve riconoscenza e non i più potenti. Oggi starà suonando con gli angeli.

Il tonno, sotto forma di salsa , compare già in un menu del poeta Marziale, I° secolo d.C. , là dove scriveva “madida di salsa al tonno vi sarà una tettina di scrofa”.

Arrivava a Genova dalla Sardegna in barili che venivano stoccati e subito lì vicino lavorato dalle industrie a Calata De Marini in faccia al Palazzo Reale; era la zona franca doganale.