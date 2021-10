Lavagna: in bici contro cancello, stazionarie le condizioni del bimbo - LevanteNews

Restano gravi, ma stazionarie, le condizioni del bimbo di sei anni che, pedalando, è finito ieri contro il cancello che delimita il giardino della sua casa a Santa Giulia di Lavagna. Il bambino ha riportato fratture frontali e facciali ed è ricoverato in rianimazione all’Istituto Gaslini di Genova dove è stato trasportato in codice rosso dopo essere stato stabilizzato dal medico del 118. non sono note le cause dell’incidente, forse un attimo di distrazione. Anche la bici è oggetto di attenzione.