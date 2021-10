Chiavari: "Santuario delle Grazie, un tesoro. Ma qualcosa non va" - LevanteNews

Dall’architetto Mara Maria Poli

Sulle alture di Chiavari si trova il bellissimo Santuario della Madonna delle Grazie, un luogo unico per la sua posizione dominante sul Golfo del Tigullio e per la spiritualità e la devozione che da anni porta in questo luogo tanti fedeli, turisti e studiosi di storia dell’arte.

Questo mio articolo non vuole però soffermarsi sul valore religioso o artistico, ma rendere noto che qualcosa non va.

L’unico diaframma di protezione al Santuario, almeno nelle ore notturne, è un cancello automatico, ora bloccato, il quale è stato più volte sabotato ed attualmente è sempre aperto lasciando libero accesso alla strada.

Questa si trova in stato di precarietà, osservando la condizione dei muretti che la costeggiano fino al Santuario e la presenza di nastro rosso e bianco che ne delimita da tempo una porzione proprio nel punto dove si fa la manovra per invertire il senso di marcia.

Il sedime stradale presenta poi delle lesioni longitudinali che fanno pensare a movimenti verso valle del terreno.

Memori della grande frana avvenuta qualche tempo fa, proprio prima della Galleria delle Grazie, penso che un sopralluogo della suddetta area si renda necessario, visto la preziosità del sito, per avere rassicurazione, ad esempio, sui grandi massi pietrosi, in bilico e sostenuti da reti precarie, posti all’interno del boschetto nella parte alta della strada.

Mancano poi segnaletiche che limitino la velocità di accesso a questa area, sia per i motorini che per le auto.

Basterebbero dei dissuasori di velocità posti all’inizio della rampa di accesso per segnalare la necessità di prestare attenzione.

All’incuria per il luogo e per i modi d’uso, si somma anche l’insensibilità, da parte di qualche umano, per una bellissima colonia di gattini, insediata nella strada di accesso al Santuario, di cui l’Enpa si prende cura amorevolmente, dando cibo e tenendo in ordine il luogo.

Alcuni rifugi in legno fatti per i cuccioli sono stati distrutti, qualche gatto è sparito o rimasto ferito e che dire di biglietti con frasi minacciose rivolte ai volontari dell’Enpa con invito ad abbandonare i luoghi.

Atteggiamenti ostili tenuti nei confronti di piccoli esseri che non fanno altro che accoglierti e stare a debita distanza.

Spero che questo articolo possa sensibilizzare la pubblica amministrazione chiavarese e chi come me comprende l’unicità di questi luoghi che meriterebbero di essere amati e curati.