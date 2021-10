Camogli: "Il lavoro della giunta Olivari e le prossime elezioni" - LevanteNews

Da Lella Russo Segretaria Circolo Pd di Camogli

Si è svolto venerdì sera 22 ottobre un incontro organizzato dal Circolo PD di Camogli per fare il punto sulla situazione politica dopo le elezioni amministrative che, a livello nazionale ed anche ligure (basti pensare a Savona), hanno premiato il centrosinistra ed in particolare il Partito Democratico che ne esce come elemento centrale del campo progressista. All’incontro, aperto ad iscritti e simpatizzanti, ha partecipato Alessandro Terrile, capogruppo del PD in Consiglio Comunale a Genova e componente della Direzione Nazionale. Nella discussione, molto partecipata, le valutazioni si sono concentrate su due dati incontrovertibili: gli elettori e le elettrici hanno scelto chi ha fatto proposte credibili e concrete per il futuro delle città e le ha rappresentate da candidati seri e competenti mentre Il forte astensionismo – al contrario -è stato il segnale che, nel campo opposto, ha prevalso la sfiducia e la stanchezza per una politica ‘gridata’ e lontana dai bisogni delle persone. La ricaduta a livello locale di questa situazione – ha sottolineato Lella Russo, segretaria del Circolo – non può che essere un rinnovato sostegno all’Amministrazione guidata da Francesco Olivari che negli ultimi due anni, pur nella difficile situazione pandemica e segnata da eventi complessi , ha gestito con rigore e trasparenza la vita della città, portando a compimento risultati significativi in campo sociale, ambientale, culturale e del recupero crediti, operazione ‘invisibile’ ma che ha consentito investimenti significativi nel settore dei lavori pubblici. In estrema sintesi – dice ancora Russo – guardiamo al futuro con un certo ottimismo, fiduciosi di arrivare al rinnovo dell’Amministrazione camogliese nel 2023 con un bilancio in larga parte positivo, pur tra molte difficoltà.