Camogli: furto sull'intercity e fuga, fermati con la refurtiva - LevanteNews

L’operazione è ancora in corso. Su un treno intercity Milano-Livorno (il 35875), due turisti italiani sono stati derubati dei bagagli da due nordafricani che, adocchiato il bottino, hanno atteso che il treno, fermo alla stazione di Camogli, stesse per ripartire per appropriarsi di due trolley, scendere dalla vettura e scappare. L’allarme è rimbalzato alla centrale operativa della polfer a Genova-Principe e da qui ai carabinieri di Recco e ai vigili urbani di Camogli. Le ricerche sono state fruttuose. I due sono stati individuati dai vigili urbani di Camogli e presi in consegna dai carabinieri di Recco in località Migliaro. Un bagaglio è stato recuperato; si cerca il secondo.