Camogli: famiglie studenti universitari, ecco i contributi - LevanteNews

Dal Comune di Camogli

Dopo la delibera di settembre che stabiliva l’esenzione del pagamento della retta per il servizio di scuolabus per l’anno scolastico 2021-2022 per tutte le famiglie degli alunni della scuola dell’Infanzia di Ruta, Primaria e Secondaria della scuola di primo grado di Camogli, la Giunta Comunale ha approvato l’erogazione di altri contributi a integrazione del reddito in relazione alle diverse fascia di età e relativi bisogni.

Contributi per famiglie con studenti universitari

Possono richiedere il contributo le famiglie residenti nel Comune di Camogli con studenti universitari di età inferiore ai 26 anni e in corso con il piano di studi.

Il nucleo famigliare deve avere un ISEE inferiore a € 50.000,00.

Entità del contributo:

· ISEE inferiore a € 15.000,00: contributo pari al 20% della spesa sostenuta

· ISEE compreso tra € 15.000,00 e € 30.000,00: contributo pari al 15% della spesa sostenuta

· ISEE compreso tra € 30.000,00 e € 50.000,00: contributo pari al 10% della spesa sostenuta

Domanda: la relativa modulistica (bando, domanda e autocertificazione) è disponibile nell’atrio del Comune oppure sul sito istituzionale all’indirizzo https://comune.camogli.ge.it/c010007/po/mostra_news.php?id=1211&area=H

Scadenza: ore 12.00 del 22 novembre 2021