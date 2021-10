Zoagli: gestione Comune, il prefetto incontra Solari e Mussi (e sindaco) - LevanteNews

Da Gian Solari e Mirko Mussi consiglieri comunali di Zoagli

I consiglieri Solari e Mirko Mussi sono grati a Sua Eccellenza il Prefetto di Genova, Renato Franceschelli, che li ha ricevuti prontamente con il sindaco per confrontarsi in merito alle gravi difficoltà di gestione del comune di Zoagli conseguenti alla nota sanzione irrogata dalla Corte dei Conti nel 2019.

Tale precetto infatti vincolerà l’azione amministrativa per l’anno in corso e tutto il 2022, in particolare impedendo le attese assunzioni di dipendenti comunali e numerose spese necessarie alla cura del territorio.

Il Prefetto ha manifestato vicinanza agli amministratori che si sono presentati, accollandosi l’impegno di verificare personalmente ed in tempi brevi acuti percorsi che lui stesso ha suggerito grazie alla esperienza maturata in incarichi precedenti.