Sestri: torna il Festival del Turismo Responsabile - LevanteNews

Dall’ufficio comunicazione Mediaterraneo Servizi

L’ultima tappa della 13° edizione del Festival premiato dall’Organizzazione Mondiale del Turismo dell’ONU, sbarcherà in Liguria con tappa a Sestri Levante da sabato 30 ottobre fino a domenica 1 novembre.

Dichiara Valentina Ghio, sindaca di Sestri Levante: “Siamo contenti di tornare a ospitare il Festival IT.A.CÀ: l’autenticità dei luoghi, anche dal punto di vista turistico, la volontà di una scoperta reale, capace di diventare anche tutela dei territori, sono visioni che ci accomunano. Essere tappa del festival si aggiunge alle esperienze di sostenibilità che portiamo avanti da anni e che coinvolgono l’intera vita della città: penso al lavoro sulla ciclabilità, sulle spiagge accessibili, sul turismo escursionistico che portiamo avanti con le associazioni del territorio ma anche al percorso della Bandiera blu, all’adesione ai Borghi Autentici d’Italia e al circuito dei Comuni Virtuosi e Comuni sostenibili. Ci aspettano tre giorni di ricchi appuntamenti alla (ri)scoperta della città, in questa nuova edizione del Festival che ha un programma di grande interesse.”

IT.A.C.À nasce nel 2009 dall’idea di tre attori della cooperazione internazionale con sede a Bologna, Associazione YODA, COSPE onlus e NEXUS Emilia Romagna, oggi è attualmente il primo Festival del Turismo Responsabile Itinerante, in grado di unire numerosissime località di tutto il paese e non solo, quest’anno 16 regioni con 25 tappe hanno partecipato ad un progetto condiviso costruito su un’unica concezione di turismo, più etico e rispettoso dell’ambiente e di chi lo vive.

Mai come quest’anno, colpito dagli effetti della pandemia, il Festival e la sua rete hanno lavorato nell’ottica di rendere sempre di più il turismo sostenibile una vera leva per permettere al settore turistico di uscire dalla crisi, l’invito del Festival è quello di tornare a viaggiare insieme con una prospettiva -culturale e civica- differente. Tema di quest’anno il“Diritto di respirare”. Mediaterraneo Servizi, società in-house del Comune di Sestri Levante, porterà per la terza volta il festival sul territorio proponendo un programma realizzato in stretta collaborazione con diverse

realtà locali e sviluppando in sinergia con esse il tema proposto.

Dichiara Marcello Massucco, amministratore unico di Mediaterraneo Servizi: “IT.A.CÀ significa turismo responsabile, inclusivo, accessibile: tutti temi sui quali da diversi anni Sestri Levante sta lavorando con convinzione. In questi due anni di pandemia si è fatta ancora più forte la richiesta di percorsi di riscoperta di tradizioni e cultura, di turismo lento e sostenibile. In questi tre giorni proporremo una serie di iniziative che vogliono essere esempi concreti delle possibilità offerte dal nostro territorio anche nei mesi di bassa stagione. E lo faremo insieme a tantissime Associazioni locali che ringrazio fin da ora per l’entusiasmo con il quale hanno seguito questo progetto.”

Durante le tre giornate sarà possibile scoprire ilterritorio grazie a numerose attività all’aria aperta che consentiranno una visita a pieni polmoni di Sestri Levante attraversando le tradizioni che più la caratterizzano come la coltivazione delle olive, il mondo marinaro, la cura per la sentieristica e perchè no anche un momento dedicato alla storia di questa città visitata e vissuta da numerose figure di spicco della cultura italiana da Giovanni Descalzo a Carlo Bo, Eugenio Montale, Rosa Luxemburg e tanti altri ancora.

Dichiara Marzia Dentone, conservatrice museale del MuSel: “Con entusiasmo e interesse anche il MuSel – Museo Archeologico e della Città e tutto il Sistema Museale dei poli di Sestri Levante e Castiglione Chiavarese accoglie il Festival IT.A.C.À . In particolare quest’anno come MuSel si inserisce a pieno titolo nella manifestazione anche la Giornata Nazionale del Trekking urbano ideata dal Comune di Siena e giunta alla sua XVIII edizione. L’appuntamento di domenica 31 ottobre servirà proprio per riscoprire a passo lento, valorizzare e diffondere l’anima green e sostenibile del territorio, alla scoperta di percorsi che uniscono arte, cultura, storia, letteratura e prodotti tipici. – continua- Il ricco programma di Itaca vede anche altre proposte generalmente inserite negli itinerari del MuSel che valorizzano sempre l’anima del territorio, dal mare alla collina, dagli antichi sentieri alle traduzioni, dal nostro passato alle curiosità.”

Particolare attenzione in questa edizione, sarà data all’inclusività, grazie alla partnership con RE-moove. Realtà aziendale impegnata nell’abilitare la società attuale in cui viviamo, nella rimozione delle barriere e degli ostacoli presenti nelle destinazioni turistiche per persone con mobilità ridotte. Re-moove lavora infatti al servizio di territori, enti locali, comunità e famiglie per garantire una mobilità inclusiva e sostenibile in cui il singolo individuo può essere libero di fruire di spazi ed esperienze senza limitazioni. La tappa di Sestri Levante si aprirà proprio con un’iniziativa dedicata alla mobilità inclusiva realizzata in collaborazione con Re-moove, l’Associazione NoiHandiamo e Fiab Tigullio: sabato 30 ottobre alle ore 10.00, con partenza dal Parco Nelson Mandela, partirà la biciclettata “Respiriamo l’aria di mare, pedalando per la via dei pescatori!” contattando con anticipo l’Ufficio Iat di Palazzo Fascie sarà possibile prenotare una delle special bike messe a disposizione da Re-moove (iniziativa su prenotazione obbligatoria al costo di Euro 7.50, bambino fino a 12 anni Euro 5, bambini fino a 6 anni gratuita, persone con disabilità gratuita).

Vivere il territorio in bicicletta e a piedi. La giornata di sabato 30 proseguirà nel pomeriggio alle ore 15.00 con la visita guidata alla Cooperativa degli Olivicoltori Sestresi. Tra l’uliveto e il frantoio, sarà affascinante scoprire il processo produttivo dell’olio, gustando a fine visita il prodotto finito (iniziativa con prenotazione ed

esposizione del Greenpass obbligatori al costo di Euro 8).

Il Festival continuerà domenica 31 ottobre con due appuntamenti dedicati agli appassionati di lunghe camminate in mezzo alla natura e non solo! Alle ore 10.00 per celebrare la XVIII Giornata nazionale del trekking urbano, il MuSel-Museo Archeologico e della Città di Sestri Levante, accompagnerà i partecipanti in un tour alla scoperta della Città risalendo a piedi le sue colline in una passeggiata che dal centro storico arriverà fino ad uno dei punti più panoramici a picco sul mare (iniziativa gratuita con prenotazione obbligatoria). Alle ore 14.30 invece si percorrerà un nuovo e inesplorato sentiero in compagnia dell’Associazione Sentieri a Levante, che porterà i partecipanti a passeggiare su un percorso recuperato dall’associazione stessa pochi mesi fa e armati di sacchi e guanti sarà inoltre possibile dare il proprio contributo nel suo ripristino ripulendo il bosco dalla plastica.

La giornata si concluderà nell’entroterra della Città dei Due Mari, nella frazione di Castiglione Chiavarese. Presso la caratteristica località di Masso, aprirà le sue porte il secondo museo del Sistema Museale di Sestri Levante, il MuCast-Museo Archeominerario. Alle ore 16.00 si terrà l’iniziativa IT.A.CA’ OFF- Nei dintorni di Sestri Levante! con “Esperienza MinerARIA” una visita guidata al piccolo museo e alla spettacolare Galleria XX Settembre (la prenotazione è obbligatoria al costo di Euro 7, bambini fino ai 6 anni gratuita, persone con disabilità Euro 1). Lunedì 1 novembre si aprirà alle ore 10.00 con l’ultimo trekking di IT.A.C.À 2021, accompagnati da una guida esperta si percorrerà l’antico sentiero dei Ponti della Valle del Fico fino ad arrivare ai Ruderi di Sant’Anna, dove sarà possibile sostare e praticare insieme alla guida un momento di meditazione e rilassamento (iniziativa con prenotazione obbligatoria al costo di Euro 7.50).

Alle ore 15.00, grazie alla Cooperativa Solidarietà&Lavoro in collaborazione con MuSel e con l’Associazione Amici del Leudo, si terrà la visita guidata all’ultimo leudo navigante “Nuovo aiuto di Dio”(iniziativa con prenotazione ed esposizione del Greenpass obbligatori al costo di Euro 6) . La giornata si concluderà in Baia del Silenzio presso l’Ex Convento dell’Annunziata dove si terrà una vera e propria lezione sul respiro e sulla consapevolezza di “saper respirare” (iniziativa con prenotazione ed esposizione del Greenpass obbligatori al costo di Euro 10)