San Colombano: nuovo Comitato "Territorio & sviluppo" - LevanteNews

Da Paola Repetto, Vicecapogruppo e Consigliere comunale Gruppo consiliare Territorio e Sviluppo

Comune di San Colombano Certenoli

Nei giorni scorsi si è formalizzato il Comitato “Territorio e Sviluppo” con il compito di sostenere e coadiuvare l’omonimo gruppo consiliare in comune a San Colombano Certenoli.

Il nuovo comitato intende approfondire tematiche non solo comunali ed organizzare iniziative per il territorio a livello culturale, politico, etc. nell’interesse della popolazione.

Il Comitato ha eletto per acclamazione Sergio Vaccaro (fondatore del gruppo nato oltre 20 anni fa) Presidente onorario, Claudio Solari attuale Capogruppo sarà il Presidente, Paola Solari Vicepresidente e Roberta Guano Segretaria.