Samp: il primo successo al Ferraris è con lo Spezia, finisce 2-1 - LevanteNews

Sampdoria: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Silva, Askildsen, Verre; Gabbiadini, Caputo. All D’Aversa.

Spezia: Provedel; Ferrer, Hristov, Nikolau, Bastoni; Kovalenko, Maggiore; Gyasi, Salcedo, Amtiste; Strelec. All. Motta.

La Sampdoria trova la prima vittoria al Ferraris nel derby ligure contro lo Spezia: finisce 2-1 con l’autorete di Gyasi e il gol di Candreva. Da segnalare il gran gol di Verde arrivato troppo tardi. I blucerchiati salgono a 9 punti superando proprio la formazione bianca e il Genoa. D’Aversa, sostituito dal suo vice si affida al 4-4-2 con Gabbiadini e Caputo in attacco e Quagliarella in panchina. A centrocampo confermati Askildsen e Silva con Candreva e Verre sugli esterni. Nessun cambio in difesa con il quartetto Bereszynski, Colley, Yoshida e Augello.

La prima azione della gara è dello Spezia con Salcedo ma Audero para. Al primo affondo però la Sampdoria va in gol con Candreva che su punizione sfrutta una deviazione di Gyasi che infila con Provedel battuto. Al 16’ Audero poi dice no a Strelec deviando un tiro dal limite dell’area. Al 18’ prima tegola per i blucerchiati con Verre che deve lasciare il campo per infortunio e al suo posto entra Dragusin. Al 32’ Caputo si divora il 2-0 mandando il pallone a lato ma ci pensa tre minuti dopo Candreva a fare il 2-0 con un bel tiro al volo. Nel finale lo Spezia prova a riaprirla ma la difesa della Sampdoria fa muro.

Nella ripresa la Sampdoria si difende ma lo Spezia non molla e prima Maggiore impegna Audero con un tiro cross e poi con Verde che calcia potente ma il portiere blucerchiato è attento. Nel momento di maggiore pressione Bereszynki si divora il 3-0 che avrebbe chiuso la partita. Quando l’arbitro è pronto a fischiare la fine Verde rende meno amara la sfida con un gran gol da fuori area. Finisce così al Ferraris, la Sampdoria mercoledì se la vedrà con l’Atalanta senza Bereszynski squalificato e Verre infortunato. Torna però Thorsby dopo il turno di squalifica.