Regione: lunedì e martedì doppia seduta del Consiglio - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo l’ordine del giorno delle sedute di lunedì 25 ottobre 2021 dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 e martedì 26 ottobre 2021 dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

Ordine del giorno 358 (Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Alessio Piana, Brunello Brunetto, Mabel Riolfo): Finalizzato ad ottenere un risarcimento da ASPI per il territorio ligure.

Mozione 46 (Fabio Tosi, Paolo Ugolini): Sul crollo del Ponte Morandi.

Ordine del giorno 375 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sugli investimenti compensativi a seguito del crollo del Ponte Morandi.

Ordine del giorno 378 (Laura Lauro): Sui ristori economici per gli autotrasportatori.

Disegno di legge 79: Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo Unico della normativa in materia di sport).

Proposta di legge 76 (Alessio Piana, Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Brunello Brunetto, Mabel Riolfo): Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2012, n. 44(Ordinamento della professione di Guida Alpina).

Disegno di legge 93: Partecipazione della Regione alla Fondazione Museo Nazionale

dell’Emigrazione e modifica alla legge regionale 9 agosto 2021, n. 13 (Impostazione delle misure finalizzate all’attuazione della ripresa e della resilienza ligure).

Nomina : Società Liguria Digitale S.P.A. – Sostituzione amministratore unico.

Ordine del giorno 220 (Angelo Vaccarezza, Chiara Cerri, Laura Lauro, Daniela Menini, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Alessandro Bozzano, Domenico Cianci): Sulle deroga alle limitazioni delle norme a tutela della biodiversità dell’Ente Parco del Beigua a sostegno delle aziende agroforestali.

Ordine del giorno 222 (Angelo Vaccarezza, Stefano Anzalone, Alessandro Bozzano, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Daniela Menini): Sui lavori di ricostruzione di ponte in località Veirera S.P. 31 “Urbe Piampaludo La Carta”

Ordine del giorno 276 (Angelo Vaccarezza, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Giovanni Boitano, Laura Lauro, Daniela Menini): Sul piano di controllo del colombo o piccione di città.

Ordine del giorno 309 (Angelo Vaccarezza, Alessandro Bozzano, Chiara Cerri, Giovanni Boitano, Domenico Cianci, Daniela Menini, Laura Lauro, Stefano Anzalone): Sull’opportunità e l’interesse di riconoscere area interna i comuni della Valbormida e della Val Erro.

Ordine del giorno 323 (Laura Lauro, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Alessandro Bozzano, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Daniela Menini, Angelo Vaccarezza): Sull’opportunità e l’interesse di riconoscere Area Interna i comuni della Valle Scrivia.

Ordine del giorno 337 (Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Alessio Piana, Mabel Riolfo, Brunello Brunetto): Sulla strategia nazionale aree interne.

Mozione 33 (Claudio Muzio): Sulla campagna informativa in merito alla possibilità del “parto in anonimato” e alla presenza delle “culle per la vita” nel territorio ligure.

Ordine del giorno 326 (Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Brunello Brunetto, Alessio Piana, Mabel Riolfo): Sulla chiusura del viadotto autostradale in Valle Ragone e gli interminabili cantieri aperti sulla rete autostradale ligure.

Mozione 41 (Giovanni Battista Pastorino): Su transizione graduale verso allevamenti senza gabbia.

Risoluzione 3 (Paolo Ugolini, Fabio Tosi): Sulla necessità di predisporre politiche a favore di una concreta transizione ad allevamenti non intensivi.

Mozione 10 (Giovanni Battista Pastorino, Luca Garibaldi, Sergio Rossetti, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Su servizio di psicologia di base.

Mozione 23 (Giovanni Battista Pastorino): Sull’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) attraverso il metodo farmacologico presso le ASL liguri.

Ordine del giorno 292 (Alessandro Bozzano, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Laura Lauro, Daniela Menini): Sull’ampliamento dell’esenzione dei pedaggi autostradali sulla tratta Savona-Genova interessata dai cantieri previsti dal Piano di interventi di ASPI e SALT.

Ordine del giorno 27 (di iniziativa dei Consiglieri: Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulla riduzione dei pedaggi autostradali nelle tratte oggetto di lavori.

Ordine del giorno 306 (Chiara Cerri, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Alessandro Bozzano, Domenico Cianci, Laura Lauro, Daniela Menini, AngeloVaccarezza): Sulla riapertura al pubblico del Casinò Municipale di Sanremo.

Ordine del giorno 332 (Luca Garibaldi, Sergio Rossetti, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in Liguria.

Ordine del giorno 338 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul conflitto in atto nelle città israeliane e Striscia di Gaza.

Ordine del giorno 339 (Luca Garibaldi, Selena Candia, Fabio Tosi, Giovanni Battista Pastorino, Ferruccio Sansa, Roberto Arboscello, Roberto Centi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna, Paolo Ugolini): In merito ad uno studio socio-economico sugli effetti dell’istituzione del Parco Nazionale di Portofino nei territori del levante ligure.

Ordine del giorno 340 (Giovanni Battista Pastorino): Sulla richiesta di intervento nei confronti dello Stato affinché fibromialgia, encefalomielite mialgica benigna e sensibilità chimica multipla vengano riconosciute come malattie croniche invalidanti e inserite nei Lea.

Ordine del giorno 28 (Giovanni Battista Pastorino): Sull’elusione fiscale e pandemic tax.

Ordine del giorno 221 (Angelo Vaccarezza): Sulla risoluzione del Parlamento Europeo del 19 settembre 2019 sull’importanza della memoria europea per il futuro dell’Europa.

Ordine del giorno 303 (Selena Candia, Roberto Centi, Ferruccio Sansa): Sulle miniere urbane.

Ordine del giorno 329 (Veronica Russo, Stefano Balleari, Sauro Manucci): Sull’aumento delle tariffe dell’acqua per uso irriguo nell’estremo ponente ligure.

Ordine del giorno 344 (Angelo Vaccarezza, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Alessandro Bozzano, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Laura Lauro, Daniela Menini): Sulle azioni per il rilancio dell’aeroporto di Villanova d’Albenga (SV).

Ordine del giorno 345 (Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Alessio Piana, Brunello Brunetto, Mabel Riolfo): Sull’alluvione del 2019 nel comune di Stella (SV) e le famiglie ancora sfollate.

Ordine del giorno 346 (Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Brunello Brunetto, Alessio Piana, Mabel Riolfo): Sulla cessione di Autostrade per l’Italia a Cassa Depositi e Prestiti e le richieste urgenti al Governo.

Ordine del giorno 349 (Veronica Russo, Stefano Balleari, Sauro Manucci): Sul fenomeno dell’occupazione abusiva di immobili di proprietà privata o pubblica temporaneamente vuote.

Ordine del giorno 352 (Stefano Balleari, Sauro Manucci, Veronica Russo, Stefano Anzalone, Stefano Mai, Claudio Muzio, Giovanni Battista Pastorino, Fabio Tosi): Sulle possibili misure per la viabilità delle rete ligure.

Ordine del giorno 355 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sulla riduzione delle attività delle imprese di pesca italiane.

Ordine del giorno 356 (Selena Candia, Ferruccio Sansa, Roberto Centi): Per lo sviluppo della cultura dell’innovazione dei modelli di lavoro.

Mozione 34 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul Punto di primo intervento di Cairo Montenotte.

Ordine del giorno 363 (Davide Natale, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sui voucher per la formazione degli autisti.

Ordine del giorno 365 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sulle deroghe ai requisiti autorizzativi del personale per i servizi educativi.

Mozione 43 (Armando Sanna, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti): Su individuazione di aree e siti abbandonati da convertire in invasi per accumulo di acqua.

Mozione 44 (Paolo Ugolini, Fabio Tosi): Sull’attivita di ricerca mineraria richiesta dalla Energia Minerals Italia srl nell’area montana tra le Province di Genova e La Spezia.

Mozione 49 (Stefano Balleari, Sauro Manucci, Veronica Russo): Sulla realizzazione di parchi giochi inclusivi.

Ordine del giorno 283 (Paolo Ugolini, Fabio Tosi): Sulla necessità di attivare un progetto coordinato regionale di tutela degli apicoltori liguri al fine di un’azione efficace a contrasto della vespa velutina.

Ordine del giorno 319 (Paolo Ugolini, Fabio Tosi): Sulla richiesta di garantire il pedaggio gratuito tra il costruendo casello provvisorio di Ceparana-Albiano e i caselli di Santo Stefano Magra e Aulla per i residenti e i lavoratori dei comuni danneggiati dal crollo del ponte di Albiano (SP).

Ordine del giorno 357 (Roberto Centi, Ferruccio Sansa, Selena Candia): Sui Centri per l’impiego e sul portale Formazione Lavoro Liguria.

Ordine del giorno 367 (Laura Lauro, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Alessandro Bozzano, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Daniela Menini, Angelo Vaccarezza): Sull’ìintroduzione delle figure professionali per l’e-commerce.

Ordine del giorno 368 (Laura Lauro, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Alessandro Bozzano, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Daniela Menini, Angelo Vaccarezza): Sulla candidatura della Regione Liguria ad ospitare l’evento del 2022 dell’Eurovision Song Contest.

Ordine del giorno 370 (Veronica Russo, Stefano Balleari, Sauro Manucci): Sulla dotazione di sistemi di difesa (taser e body cam) alle forze dell’ordine e alla polizia municipale.

Ordine del giorno 371 (di iniziativa dei Consiglieri: Brunello Brunetto, Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Alessio Piana, Mabel Riolfo): Sui tamponi rapidi per l’accesso alle discoteche.

Mozione 42 (Paolo Ugolini, Fabio Tosi): Sull’approvazione di una legge di divieto dell’allevamento di animali da pelliccia.

Mozione 45 (Armando Sanna, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti): Su biglietto integrato area metropolitana di Genova.

Mozione 52 (Stefano Mai, Brunello Brunetto, Sandro Garibaldi, Alessio Piana, Mabel Riolfo): Sulla realizzazione della bretella autostradale Albenga-Carcare-Predosa.

Mozione 54 (Stefano Balleari, Sauro Manucci, Veronica Russo): Sulla realizzazione della bretella autostradale Albenga- Carcare- Predosa.

Mozione 56 (Brunello Brunetto, Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Alessio Piana, Mabel Riolfo): Su inserimento della maculopatia nei livelli essenziali di assistenza (LEA).

Ordine del giorno 366 (Ferruccio Sansa, Roberto Centi, Selena Candia): Sulle convenzioni tra comuni per attività di estrazione, adduzione, imbottigliamento e trasporto delle acque minerali.

Ordine del giorno 420 (Veronica Russo, Stefano Balleari, Sauro Manucci): Sul completamento dell’Aurelia bis ponente.

Ordine del giorno 433 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sui tamponi e i test gratuiti aifini dell’ottenimento della certificazione verde per Covid-19 per i soggetti che non possono vaccinarsi.

Ordine del giorno 434 (Davide Natale, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul finanziamento ai bilanci di sostenibilità sociale e ambientale.

Ordine del giorno 435 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Su quanto sta succedendo in Afghanistan per tenere alta l’attenzione della comunità internazionale sostenendo le iniziative di solidarietà, accoglienza e concreta vicinanza a tutti i livelli al popolo afghano e in particolare alle donne, alle ragazze e alle bambine.

Ordine del giorno 439 (Enrico Ioculano, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sull’Accordo di Programma per la riqualificazione della struttura sportiva “Raul Zaccari”.

Ordine del giorno 440 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Per prevedere al più presto esenzioni autostradali nel tratto Finale Ligure-Spotorno.

Ordine del giorno 441 (Armando Sanna,Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti,): Sul voto agli elettori fuori sede.

Ordine del giorno 442 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sull’inchiesta della testata “FanPage” dal titolo “Lobby Nera”.

Ordine del giorno 443 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sull’attivazione urgente di un tavolo per la vertenza Schneider.

Ordine del giorno 445 (Stefano Balleari, Angelo Vaccarezza): Sulla libertà di scelta educativa della famiglia.

Ordine del giorno 446 (Brunello Brunetto, Sandro Garibaldi, Stefano Mai, Alessio Piana, Mabel Riolfo): Sui tamponi gratuiti e i tempi di validità.

Ordine del giorno 447 (di iniziativa dei Consiglieri: Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna, Selena Candia, Roberto Centi, Giovanni Battista Pastorino, Ferruccio Sansa, Fabio Tosi): Sullo scioglimento di Forza Nuova e di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista artefici di condotte punibili ai sensi delle leggi attuative della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana.

Ordine del giorno 448 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sui corsi di formazione per occupati e i corsi a voucher per disoccupati.

Ordine del giorno 450 (Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Alessio Piana, Mabel Riolfo, Brunello Brunetto, Stefano Balleari, Claudio Muzio, Angelo Vaccarezza): Sullo sgombero del centro sociale Terra di Nessuno (TDN), condanna della violenza politica e solidarietà ad esponenti politici.

Ordine del giorno 451 (Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Alessio Piana,Brunello Brunetto, Mabel Riolfo): Sull’IVA per i lavori di manutenzione degli alvei dei fiumi.

Ordine del giorno 452 (Stefano Mai, Stefano Balleari, Claudio Muzio, Angelo Vaccarezza): Sulla condanna dei movimenti politici violenti.