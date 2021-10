Rapallo: Giulio Vignoli e i 23 personaggi ospiti della città - LevanteNews

Giulio Vignoli, classe 1938, già docente universitario, storico, effettuò tra l’altro ricerche e studi sulle comunità italiane all’estero e, nell’Est europeo scoprì una comunità sfuggita alla miseria della Fontanabuona, rimasta in miseria e priva inoltre di ogni libertà. Ha scritto decine di libri e saggi. Ultima opera questo “Rapallo” con cui rende omaggio alla sua città.

I personaggi celebri legati alla città di Rapallo: questo è il tema dell’incontro letterario che si terrà Giovedì 28 ottobre 2021, ore 17,30 presso l’Hotel Astoria in Via Gramsci 4 a Rapallo. Il Prof. Giulio Vignoli ci farà scoprire i 23 personaggi storici narrati nel suo libro: “Rapallo. I Re, l’Imperatrice, Il reggente, Principi e Principesse, Scrittori e Scrittrici – Poeti e Poetesse, Musicisti, Pittori, Politici, la Crocerossina”.

Rapallo fu il luogo di villeggiatura di Hussein di Giordania, di Soraia di Persia o di esilio di Mindaugas II di Lituania, di Faruq I d’Egitto, del reggente Horthy d’Ungheria. Vi soggiornarono Maria Josè dei Borbone di Spagna, scrittori e poeti come Ezra Pound, Friedrich Nietzsche, Max Beerbohom, Sem Benelli, Gabriela Mistral (premio Nobel per la letteratura nel 1945), Anna Maria Ortese, musicisti come Sibelius e Victor de Sabata, i pittori Kokoschka e Cascella. L’Autore in un viaggio storico-cultural-turistico ci racconta chi sono stati e perché il destino li abbia portati a Rapallo.

