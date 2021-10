Una settantenne è stata investita da un’auto mentre pedalava in via Mameli a Rapallo. Sul posto è accorso il 118 che ha stabilizzato la ciclista trasferendola poi in codice rosso al pronto soccorso del San Martino. Presente la polizia urbana per stabilire la dinamica dell’incidente e stabilire le responsabilità. L’incidente ha avuto ripercussioni anche sulla viabilità.